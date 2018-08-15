Путин выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул возможность скорой встречи. Поздравления связаны с празднованием 73-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Путин заявил о своем желании наладить прямой диалог, а также развивать двусторонние отношения, передает РИА Новости.

© REUTERS / KCNA На Lada Priora: Ким Чен Ын отдал предпочтение российскому автопрому

"Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы. Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, — сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов", — говорится в поздравлении.

О возможности таких переговоров во время проведения Восточного экономического форума рассказал пресс секретарь президента Дмитрий Песков.

"Такая возможность была обозначена, форум открыт для всех желающих, для всех лидеров региона. Но пока какой-то конкретики нет, каких-либо подтверждений на этот счет мы из Пхеньяна не получали", — подчеркнул Песков.

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1 июня в ходе визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Северную Корею была проговорена возможность встречи глав российского и северокорейского государств. За день до этого Лавров пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.