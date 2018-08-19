Появилось видео танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. В интернете опубликованы первые кадры со свадьбы главы австрийского МИД Карин Кнайсль, на которой присутствовал Владимир Путин. Президент России посетил церемонию в субботу, 18 августа, сообщает телеканал "Звезда".

Опубликованный в сети видеоролик показывает танец главы Российской Федерации с невестой. Отмечается, что российский лидер получил приглашение на торжество еще в июне. При этом церемония началась немного позже запланированного, так как Путин задержался в пути.

Российский президент подарил невесте старинную масловыжималку и тульский самовар, а также картину с сельским пейзажем.