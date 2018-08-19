Появилось видео танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. В интернете опубликованы первые кадры со свадьбы главы австрийского МИД Карин Кнайсль, на которой присутствовал Владимир Путин. Президент России посетил церемонию в субботу, 18 августа, сообщает телеканал "Звезда".
Опубликованный в сети видеоролик показывает танец главы Российской Федерации с невестой. Отмечается, что российский лидер получил приглашение на торжество еще в июне. При этом церемония началась немного позже запланированного, так как Путин задержался в пути.
#Путин станцевал на свадьбе Главы #МИД Австрии ____ Президент России Владимир Путин посетил церемонию бракосочетания главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. В ходе торжества российский лидер станцевал с Кнайсль, а одним из ярких моментов свадьбы стало выступление ансамбля донских казаков. - Владимир Путин вручил новобрачным памятные подарки, потанцевал с невестой, а также кратко побеседовал с канцлером Австрии Себастьяном Курцем @sebastiankurz, присутствовавшем на торжестве. @kremlin_russian ____ #Путин #МИД #Австрия #Россия
Российский президент подарил невесте старинную масловыжималку и тульский самовар, а также картину с сельским пейзажем.