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Объявление нобелевских лауреатов в Стокгольме

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
В мире
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Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Нобелевская премия по физике за 2018 год присудили Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за новаторские изобретения в области лазерной физики, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, передает РИА Новости.

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Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (около 940 тысяч долларов).



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