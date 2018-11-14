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Американский истребитель F-22 Raptor

Коалиция во главе с США применила в Сирии кассетные боеприпасы

© Фото: U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Colton Elliott
В мире
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Ранее сирийские СМИ сообщали о применении коалицией США запрещенного белого фосфора, который считается оружием массового поражения.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Международная коалиция во главе с США применила в Сирии запрещенные кассетные боеприпасы, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное информагентство SANA.

"Авиация международной коалиции нанесла авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — сообщает агентство со ссылкой на местные источники.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую подписали более ста государств. США, Россия и ряд других стран к ней не присоединились.

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© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Использование запрещенных боеприпасов

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор.

Власти страны не раз обращались в ООН с требованием принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР.

В Пентагоне заявили, что коалиция США не раскрывает, какие именно боеприпасы применяются в Сирии, но они "соответствуют международным нормам".

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В конце октября замглавы американского военного ведомства Патрик Шэнахан сообщил, что США отказались от планов запретить кассетные боеприпасы, так как это может занять "слишком много времени".

 

 



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