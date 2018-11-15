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Наблюдатели ОБСЕ засекли переброску Украиной С-300 в Донбассе

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что техника и тяжелое вооружение украинских силовиков прибыло к линии соприкосновения в Донбассе.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала переброску комплексов С-300 в районе Володарского в Донбассе, передает РИА Новости.

По его словам, Киев грубо нарушает пункт Минских договоренностей об отводе вооружений и рамочное решение Контактной группы о разведении сил и средств, принятое 21 сентября 2016 года.

Блок-посты Вооруженных сил Украины в Донецкой области
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"За 1-12 ноября в нарушение линий отвода наблюдатели специальной мониторинговой миссии насчитали 24 единицы военной техники вооруженных сил Украины. К линии соприкосновения вновь стягиваются ЗРК "Бук". Обнаружены 8, 9 и 12 ноября в районе Петропавловки, Новоалександровки и Шевченко", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

"К ним добавились мощные комплексы С-300, переброску которых ОБСЕ засекла в районе Володарского 12 ноября. На складах вооруженных сил Украины наблюдатели не досчитались 130 единиц украинской военной техники", — добавил посол.

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Он рассказал, что участки разведения в Золотом и Петровском заняты украинскими солдатами, 3 ноября СММ обнаружили новые траншеи украинских военных в Петровском. "Шестого ноября в Золотом наблюдатели видели украинский БМП. Договоренность о разведении сил в Станице Луганской по-прежнему остается лишь на бумаге, хотя СММ фиксировала необходимые для того условия более 55 раз", — добавил постпред.

 



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