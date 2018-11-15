США и Украина проголосовали против Резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма

Данная резолюция принимается ежегодно с 2005 года, в последние несколько раз только США и Украина голосовали против.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Третий (гуманитарный) комитет Генассамблеи ООН принял представленный группой стран, в том числе Россией, проект резолюции против героизации нацизма, передает РИА Новости. © Sputnik / Нэнси Сисель Постпред России при ООН процитировал Пушкина на заседании Совбеза

За проголосовали 130 стран, против всего две — США и Украина, воздержалась 51 страна.

В своем выступлении официальный представитель США сказала, что "нацизм — наш самый худший враг" и "американские солдаты проливали кровь в борьбе с ним на чужой земле". Однако она призвала остальные страны проголосовать против, так как США видят в проекте резолюции "политическую контрверсию". Более того, американский дипломат подчеркнула, что резолюция предлагает "наказывать за свободу слова".

Представитель Украины в других выражениях повторил сказанное представительницей США, отметив, что "авторы резолюции манипулируют историческими фактами".

Суть резолюции

Заместитель директора департамента по делам гуманитарного сотрудничества МИД России Григорий Лукьянцев рассказал, что в документе говорится не об отголосках прошлого, а о современных проявлениях расизма, которые стали вызовом для всего международного сообщества.

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Дипломат подчеркнул, что сейчас во многих регионах мира наблюдается возрождение движений, союзов и партий, которые, прикрываясь ссылками на свободой слова, распространяют расистские и экстремистские идеи.

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По словам Лукьянцева, расистские группировки непременно черпают вдохновение в идеологии и практике, с которыми в годы Второй мировой боролись страны Антигитлеровской коалиции.

"Потворство преступной логике героизации нацизма привело к появлению в Европе поколения, не знающего правды о самой страшной войне в истории", - считает представитель МИД России.

Авторами проекта стали Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, Китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Россия, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Центральноафриканская республика, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.