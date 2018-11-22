Сирийская армия отразила нападение боевиков в Хаме

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Сирийские военные отбили вторую мощную атаку боевиков террористической группировки "Катаиб аль-Изза" на севере провинции Хама рядом с демилитаризованной зоной, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
"Боевики постоянно осуществляют эти попытки проникнуть на позиции армии с целью сорвать реализацию договоренностей, достигнутых в Сочи по созданию демилитаризованной зоны", — заявил собеседник агентства.
"Армия ответила на эти попытки в четверг, террористы понесли потери", — заявил источник.
В сентябре министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.
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