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Сирийская армия отразила нападение боевиков в Хаме

© AFP 2018 / LOUAI BESHARA
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Ранее сообщалось, что Сирийская правительственная армия отразила атаку боевиков на границе провинций Хама и Идлиб.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Сирийские военные отбили вторую мощную атаку боевиков террористической группировки "Катаиб аль-Изза" на севере провинции Хама рядом с демилитаризованной зоной, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

"Боевики постоянно осуществляют эти попытки проникнуть на позиции армии с целью сорвать реализацию договоренностей, достигнутых в Сочи по созданию демилитаризованной зоны", — заявил собеседник агентства.

Сирийская армия в провинции Идлиб
© Sputnik / Илья Питалев
Сирийская армия разгромила боевиков на границе Идлиба
По его словам, боевики пытались продвинуться из района деревень Телль-Сахр и Джанабира к позициям армии в районе военной базы Брейдидж и деревни аль-Мугир.

"Армия ответила на эти попытки в четверг, террористы понесли потери", — заявил источник.

В сентябре министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

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Теги:
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