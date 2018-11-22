Замминистра экономики Абхазии принял посла Сирии в России

Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад Хаддад встретился с президентом Раулем Хаджимба.

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. В Министерстве экономики Республики Абхазия состоялась встреча замминистра Батала Тарба с Чрезвычайным и Полномочным послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риадом Хаддадом, сообщает официальный сайт Министерства экономики Абхазии.

В приветственном слове Батал Тарба отметил, что между экономическими ведомствами Абхазии и Сирии уже установились дружеские связи.

"Мы ставим перед собой задачи в налаживании экономического взаимодействия между нашими странами и сотрудничестве представителей предпринимательских кругов, а также в создании условий для взаимной торговли товарами и привлечении инвестиций", - сказал Тарба.

Он подчеркнул, что в этом направлении уже сделан важный шаг - подписано Соглашение о торговом и экономическом сотрудничестве.

© Фото : Пресс-служба президента Абхазии Хаджимба встретился с послом Сирии

"Мы считаем, что налаживание прямого диалога между предпринимателями - это основа взаимодействия, и уже есть хорошие примеры", - отметил замминистра.

В Сирии набирает обороты послевоенное восстановление республики, и абхазские предприниматели могли бы принять участие в этом процессе, считает Тарба.

"У нас этот процесс идет уже на протяжении 25 лет, хоть и низкими темпами, но тем не менее у наших предпринимателей есть определенный опыт. Считаем, что можно рассмотреть возможность участия представителей абхазского бизнеса в восстановлении Сирийской Арабской Республики", - предложил рассмотреть он.

Сирийский посол подтвердил, что вышеназванные темы являются актуальными в вопросах взаимодействия между двумя странами.

"Будем работать для того, чтобы переводить эти идеи и предложения в практику. Необходимо создать рабочую комиссию, которая бы следила за выполнением наших договоренностей", - сказал Риад Хаддад.

Самым сложным вопросом, который может препятствовать взаимодействию двух стран, остается проблема денежных переводов, отметил посол.

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"К сожалению, есть такие страны во главе с США, которые следят за нашей торгово-экономической деятельностью и вводят санкции. Мы должны вместе с вами найти оптимальный механизм денежных переводов", - подчеркнул он.

По мнению Риада Хаддадада, серьезным шагом в решении этого вопроса должна стать встреча глав Центрального банка Сирии и Национального банка Абхазии при поддержке и содействии министров экономики двух стран.

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Заместитель министра экономики Батал Тарба отметил, что в Абхазии вопрос денежных переводов уже изучают, и в ближайшее время будут подготовлены предложения.

"Более того, мы подходим к этому вопросу не только с точки зрения финансового взаимодействия Сирии и Абхазии, но постараемся найти возможность, чтобы при содействии нашей страны и нашей финансовой системы Сирия смогла осуществлять взаиморасчеты и с Россией, и другими странами", - резюмировал он.

По мнению замминистра экономики, преимуществом является то, что Абхазия за 25 лет существования в подобных условиях накопила опыт взаимодействия финансовых систем.

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