Brexit решит: Гибралтар не намерен обсуждать свой суверенитет с Испанией

Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет.

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Гибралтарские власти готовы без посредников обсуждать все проблемы с испанским правительством во время и после выхода Великобритании из Евросоюза, однако вопрос суверенитета обсуждению не подлежит, заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, сообщает РИА Новости.

Ранее испанские дипломаты подчеркивали, что не поддержат соглашение о выходе Великобритании из ЕС и политическую декларацию о будущих отношениях, если в них не будет отмечено ее законное право участвовать в переговорах с Великобританией по вопросу Гибралтара. Более того, премьер Испании Педро Санчес сказал, что вопрос о совместном суверенитете Великобритании и Испании над Гибралтаром должен стать предметом обсуждения "в течение переходного периода".

"Несмотря на угрозы, с которыми мы столкнулись, вызовы, которые мы преодолели, и заявления некоторых о том, что Brexit станет для Испании лучшей возможностью за последние 300 лет получить суверенитет над Гибралтаром, или хотя бы частью его, Гибралтар, несмотря ни на что, будет включен в соглашение о выходе Великобритании из ЕС и переходный период", — заявил главный министр Гибралтара Пикардо, выступая в гибралтарском парламенте. Его заявление распространила пресс-служба правительства Гибралтара.

Это станет "гарантией уверенности" для компаний и жителей по меньшей мере до 31 декабря 2020 года, "во время которого будут обсуждаться будущие отношения Великобритании, включая Гибралтар и ЕС", считает Пикардо.

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Главный министр заявил, что претензии Испании по поводу важности отдельного упоминания Гибралтара в документах не обоснованы, поскольку об этом не шла речь на переговорах "на этой фазе".

Он также добавил, что Гибралтар готов к сотрудничеству с Испанией более чем с любой страной ЕС, поскольку она "с точки зрения географии, дверь в Европу".

"Поэтому наше желание продолжать переговоры о будущем и работать напрямую с Испанией. Никто не должен думать, что мы интерпретируем какую-либо часть соглашения как возможность избежать этой … политической реальности. Нам не нужно вето, чтобы сесть за стол переговоров", — заявил Пикардо.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза продолжаются с лета прошлого года. В четверг проект политической декларации о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit был согласован на уровне переговорщиков.

© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS Елизавета II одобрила законопроект о Brexit

Ранее стороны также согласовали проект договора о "разводе", который должен быть рассмотрен главами государств на саммите в воскресенье. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.

Испания ранее согласовала с Великобританией протокол по Гибралтару, который должен стать частью соглашения по Brexit, ряд меморандумов по отдельным вопросам и соглашение по налогам.