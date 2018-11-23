О Сирии, Иране и сотрудничестве с Россией: главное из интервью Джеймса Джеффри

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Механизм контактов США и России по Сирии работает хорошо, Вашингтон не намерен его менять, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы абсолютно уверены в том, что у нас есть действенный набор средств для обмена мнениями о ситуации в Сирии с нашими российскими коллегами в любой момент времени и на самых разных уровнях. Сам механизм наших контактов с Россией по Сирии работает превосходно, и мы не видим никакой необходимости его менять", — сказал Джеффри.

Дипломат согласился с тем, что результаты достигаются медленнее, чем хотелось бы американской администрации, однако отметил, что проблема не в отсутствии механизма общения, а в отличии целей двух держав.

"Нации должны договариваться. Это вопрос времени и многого другого. Но мы постоянно повторяем нашим российским коллегам и сейчас через вас хотели бы сказать россиянам: нам нужно действовать быстрее, чтобы закончить этот очень опасный конфликт", — добавил Джеффри.

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Джеффри подчеркнул, что США не стремятся развалить Сирию,а напротив выступают за ее территориальную целостность.

"Соединенные Штаты выступали за территориальную целостность Сирии на всех этапах этого конфликта и до него, и мы будем продолжать это делать. Присутствие американских сил, выполняющих антитеррористические операции, совершенно не означает желания развалить страну", — сказал он.

Спецпредставитель привел в пример оказание американскими военными поддержки с воздуха в запрещенной для полетов зоне на севере Ирака с 1991 по 2003 год, а также размещение в Ираке около 100 тысяч американских военнослужащих с 2003 по 2011 год, что, по его словам, не привело к развалу в этой страны.

"То же самое верно и в отношении Сирии. Присутствие этих сил не имеет никакого отношения к нашей позиции по территориальной целостности Сирии", — заверил дипломат.

Соединенные Штаты не нацелены на смену руководства в Сирии и выступают за политический процесс, заверил Джеймс Джеффри.

"Мы считаем, что он позорит человечество. Он безжалостный военный преступник, возможно, самый крупный и самый безжалостный военный преступник в мире в настоящее время. И тем не менее, — хотя у Америки никогда не будет хороших отношений с Башаром Асадом, — тем не менее, мы привержены политическому процессу, который будет осуществляться совместно с сирийским народом и самим сирийским народом", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что "сирийскому народу решать, кто будет им руководить и какое правительство у него будет".

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"Мы не нацелены ни на какую смену режима. Мы нацелены на изменение поведения этого режима, прежде всего, по отношению к собственным гражданам, затем к соседям, затем к международному сообществу, идет ли речь о применении химического оружия, пытках, о колоссальных угрозах региону, возникших в результате вовлечения Ирана, в результате развязывания, пусть и косвенно, бедствия в лице ДАИШ* (ИГ*) в регионе и в Европе, о потоке миллионов беженцев, ставших бременем для Европы и Турции, Ливана и Иордании", — пояснил собеседник агентства.

Джеймс Джеффри рассказал, что есть "длинный список" того, что США считают неприемлемым, что стране не нравится в сирийском руководстве и "что должно будет измениться для достижения настоящего мира и настоящего урегулирования разногласий с международным сообществом".

США никогда не пойдут на отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на вывод его военных из Сирии, сказал Джеймс Джеффри.

"Очевидно, что если бы идея обмена вывода иранских сил на ослабление американских санкций против Ирана и возникла, мы бы ее не приняли ни при каких обстоятельствах. Это сваливание в одну кучу даже не мух и котлет, это сваливание в одну кучу мух и лопат – настолько эти вещи разные", — сказал он.

Он отметил, что санкции США в отношении Ирана никак не связаны с Сирией, а вызваны обеспокоенностью Вашингтона ядерной темой.

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Джеффри рассказал о том, что США неоднократно обращались к России с просьбой использовать свое влияние на Дамаск и Тегеран, чтобы Иран вывел свои силы из Сирии.

Российский бизнес вправе принимать любые решения, заявил спецпредставитель, комментируя заявления о том, что Россия продолжит поставлять нефть Сирии, несмотря на новые санкции США.

"Мы считаем, что в целом санкции оказывают воздействие на принятие политических решений. Но воздействие это долгосрочное и обычно косвенное. Конечно, российские компании могут принимать любые коммерческие решения, какие захотят, подобно тому, как "Фольксваген", например, принимает решения относительно своей деятельности в Иране на основании американских санкций", — сказал он.

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США во вторник объявили о введении очередных санкций против Сирии, Ирана и России. Поводом для ограничительных мер стали якобы имеющие место тайные поставки иранской нефти Дамаску при "содействии" российской стороны. Полученные Тегераном доходы тот, как утверждается, тратит на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и группировок ХАМАС и "Хезболлах", которые Вашингтон считает террористическими.