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Встреча глав МИД и Минобороны России и Японии

МИД России: кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Двадцатого октября президент США Дональд Трамп анонсировал возможный выход из договора о РСМД, так как Москва, по его мнению, не выполняет взятые на себя обьязательства обязательства.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik.  Директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил РИА Новости, что Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы исходим из того, что <…> в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп.
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Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — договор между СССР и США, подписанный в 1987 году: стороны обязались уничтожить все имеющиеся комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтону необходимо наращивать ядерный потенциал. Это будет происходить до тех пор, пока остальные "не придут в себя". После этого Соединенные Штаты смогут остановить этот процесс и даже сократить количество вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

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Москва ответила, что она будет реагировать зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По словам Владимира Путина, страны, согласные разместить вооружения США, должны понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.

В Кремле не раз подчеркивали, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, Россия указывает, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", а это запрещено договором. Кроме того, США разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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