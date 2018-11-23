МИД России: кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил РИА Новости, что Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Мы исходим из того, что <…> в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", — сказал он.
Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтону необходимо наращивать ядерный потенциал. Это будет происходить до тех пор, пока остальные "не придут в себя". После этого Соединенные Штаты смогут остановить этот процесс и даже сократить количество вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.
В Кремле не раз подчеркивали, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, Россия указывает, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", а это запрещено договором. Кроме того, США разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.