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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Патрушев о действиях Киева: источник постоянных угроз

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Ранее Совбез ООН проголосовал против рассмотрения запрошенного Россией вопроса по ситуации в Керченском проливе.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, комментируя изданию "Аргументы и факты" действия ВМС Украины, подчеркнул, что действия Киева стали постоянным источником угроз.

"Одним словом, действия Киева стали постоянным источником угроз, а воскресный инцидент на море — еще одной строчкой в списке преступлений киевских властей", — сказал он.

После введения на Украине режима военного положения не исключена и отмена президентских выборов под предлогом защиты страны, сказал Патрушев.

"Провокацией на границе президент Украины Петр Порошенко в очередной раз подтвердил, что в отсутствие внятной предвыборной программы намерен строить свою избирательную кампанию исключительно на раздувании мнимых угроз. С введением военного положения с частичным ограничением прав и свобод своих граждан возможна и отмена президентских выборов под предлогом защиты Украины", — сказал он.

© Sputnik / Стрингер
Рада ввела военное положение и назначила дату выборов президента Украины
Секретарь Совбеза России также подчеркнул, что незаконное пересечение границы России военными кораблями Украины — грубейшее нарушение международного морского права и спланированная провокация.

"Незаконное пересечение государственной границы РФ украинскими кораблями, безусловно, является грубейшим нарушением международного морского права, выглядит как спланированная провокация", — сказал он изданию "Аргументы и факты".

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Близкий к украинскому руководству бизнес все чаще связан с хищением бюджетных средств, коррупцией, торговлей оружием и мошенничеством, считает Патрушев.

"В стране практически развалено производство, миллионы украинцев вынуждены работать за границей, а большинство из тех, кто остался, получает мизерную зарплату с многомесячными задержками. При этом близкий к киевским властям бизнес все чаще связан с хищением бюджетных средств, коррупцией, торговлей оружием и мошенничеством", — сказал Патрушев.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками задержаны, трое украинских военных были ранены и госпитализированы в керченскую городскую больницу. Как ранее сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Крыма, моряки получили "легкие повреждения мягких тканей".

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