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"Бункер на колесах": аргентинские СМИ оценили лимузин Путина

© REUTERS / Martin Acosta
В мире
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Аргентинские СМИ обсуждают лимузины президентов России и США, которые прилетели вместе со своими владельцами в Буэнос-Айрес на саммит G20.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Лимузины президентов местные СМИ называют не иначе как "Bestia", что в переводе с испанского означает "зверь", передает РИА Новости.

В Москве презентовали седан и лимузин Aurus
video: Ruptly / RIA Novosti
В Германии дали оценку автомобилям марки Aurus

Лимузин  Владимира Путина телеканал TN посчитал "настоящим бункером на колесах" — он выдерживает пули большого калибра и воздействие взрывчатых веществ, все детали машины совершенно секретны. В Аргентину Путин привез автомобиль Aurus.

Разработка отечественных представительских лимузинов обошлась России в относительно скромную для подобного амбициозного проекта сумму — 12,4 миллиарда рублей. И это с учетом того, что проект был расширен после решения выпускать автомобили не только для нужд государства, но и для коммерческих продаж.

В Москве презентовали седан и лимузин Aurus>>

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей для первых лиц государства — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе. Ответственным исполнителем проекта является Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).

Среди отличительных характеристик бронированной машины Трампа, которые отметило издание Clarin, ее вес в 7 тонн и способность выдерживать химические и биологические атаки.

© REUTERS / Luisa Gonzalez
Лимузин президента США Дональда Трампа во время саммита G20 в Буэнос-Айресе

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