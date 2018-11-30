"Бункер на колесах": аргентинские СМИ оценили лимузин Путина

Аргентинские СМИ обсуждают лимузины президентов России и США, которые прилетели вместе со своими владельцами в Буэнос-Айрес на саммит G20.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Лимузины президентов местные СМИ называют не иначе как "Bestia", что в переводе с испанского означает "зверь", передает РИА Новости. video: Ruptly / RIA Novosti В Германии дали оценку автомобилям марки Aurus

Лимузин Владимира Путина телеканал TN посчитал "настоящим бункером на колесах" — он выдерживает пули большого калибра и воздействие взрывчатых веществ, все детали машины совершенно секретны. В Аргентину Путин привез автомобиль Aurus.

Разработка отечественных представительских лимузинов обошлась России в относительно скромную для подобного амбициозного проекта сумму — 12,4 миллиарда рублей. И это с учетом того, что проект был расширен после решения выпускать автомобили не только для нужд государства, но и для коммерческих продаж.

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Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей для первых лиц государства — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе. Ответственным исполнителем проекта является Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).

Среди отличительных характеристик бронированной машины Трампа, которые отметило издание Clarin, ее вес в 7 тонн и способность выдерживать химические и биологические атаки.