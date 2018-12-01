В Европарламенте требуют остановить "Северный поток — 2"

Проект внесли на рассмотрение комитета по иностранным делам, его автором выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. В Европарламенте составили проект резолюции об отношениях с Россией. В документе озвучивается требование "остановить" реализацию "Северного потока — 2".

Автор инициативы предлагает Европарламенту закрепить в резолюции "О состоянии отношений России и Евросоюза" положение о том, что "Россия и ЕС останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем, но "Северный поток — 2" усиливает зависимость союза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза и поэтому должен быть остановлен".

Европарламенту также рекомендуется утвердить в документе тезис о поддержке "скорейшего завершения создания интегрированного Европейского энергетического союза, который в будущем будет включать восточных партнеров".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Ранее лидер крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, кандидат на пост нового главы Европейской комиссии, призвал страны ЕС после инцидента в Керченском проливе пересмотреть инвестиции в строительство газопровода "Северный поток — 2".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также видит строительство трубопровода исключительно коммерческим и конкурентным предприятием.

Меркель подчеркнула важность "Северного потока — 2" для Берлина>>

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.