Новый супергерой: презентован официальный трейлер фильма "Капитан Марвел"

Ранее сообщалось, что создатели фильма "Стражи Галактики", компания The Walt Disney Studios и студия Marvel Studios, приостановили работу над третьей частью франшизы.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Опубликован официальный трейлер фильма "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли, передает РИА Новости со ссылкой на ютьюб-канал Marvel Entertainment.

Это первый проект студии с центральным женским персонажем.

Пилот ВВС США Кэрол Дэнверс обретает суперсилу после сражения с агрессивными инопланетными расами и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

Режиссерами фильма стали Анна Боден и Райан Флек, известные своими работами "Это очень забавная история" и "Полу-Нельсон".

На российские экраны "Капитан Марвел" выйдет в марте 2019 года.

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