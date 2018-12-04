Азаров о выходе Украины из договора о дружбе с Россией: кто от этого выиграет

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров считает, что Украина станет единственной страной в Европе, чьи границы не признаются соседним государствоми, если не станет продлевать договор о дружбе с Россией, передает РИА Новости.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был основным документом двусторонних отношений, который подчеркивает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

"Если денонсировать этот договор, Украина станет единственной страной в Европе, чьи границы будут не признаны соседом. А они две тысячи километров", — сказал Азаров на пресс-конференции в Москве.

Более того, он отметил, что на этом договоре базируются многие другие двусторонние соглашения. "Все эти вопросы опять станут открытыми. Кто от этого выиграет? Разумеется, украинский народ от этого не выиграет", — считает экс-премьер Украины, добавив, что нынешний договор от дружбе готовился пять лет, "и его подготовка не была простой".

© Sputnik / Стрингер Договор о дружбе России и Украины может перестать действовать с 1 апреля

Азаров был премьер-министром Украины в 2010-2014 годах.

В сентябре Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с Россией.

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.