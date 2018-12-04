17:09 04 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.45
  • EUR75.66
Поиск
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

Азаров о выходе Украины из договора о дружбе с Россией: кто от этого выиграет

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
Получить короткую ссылку
6 0 0

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес в Раду законопроект о прекращении действия этого договора.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров считает, что Украина станет единственной страной в Европе, чьи границы не признаются соседним государствоми, если не станет продлевать договор о дружбе с Россией, передает РИА Новости.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был основным документом двусторонних отношений, который подчеркивает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

"Если денонсировать этот договор, Украина станет единственной страной в Европе, чьи границы будут не признаны соседом. А они две тысячи километров", — сказал Азаров на пресс-конференции в Москве.

Более того, он отметил, что на этом договоре базируются многие другие двусторонние соглашения. "Все эти вопросы опять станут открытыми. Кто от этого выиграет? Разумеется, украинский народ от этого не выиграет", — считает экс-премьер Украины, добавив, что нынешний договор от дружбе готовился пять лет, "и его подготовка не была простой".

Флаг на крыше Верховной Рады Украины в Киеве.
© Sputnik / Стрингер
Договор о дружбе России и Украины может перестать действовать с 1 апреля

Азаров был премьер-министром Украины в 2010-2014 годах.

В сентябре Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с Россией.

Украина готовит новые санкции против России>>

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

По теме

Договор о дружбе России и Украины может перестать действовать с 1 апреля
Украина готовит новые санкции против России


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Желтая карточка, архивное фото
    Неприятный осадок

    В Белфасте остались очень недовольны латвийскими футбольными судьями, которые работали на матче чемпионата Северной Ирландии.

  • Лидер партии Союз крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, архивное фото
    "Денег не будет"

    Лидер правящей партии Литвы заявил, что власти не выделят из бюджета дополнительные средства на зарплаты для учителей.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Возможность и перспектива

    Молдова впервые примет участие в качестве наблюдателя в заседании высшего совета ЕАЭС, которое состоится в Санкт-Петербурге.

  • Тоджиксодиротбанк. Архивное фото
    Миллионы с Востока

    Контрольный пакет акций крупнейшего таджикского банка может перейти китайскому инвестору.

  • Молоток
    Довербовался

    Бухарский суд приговорил узбекистанца к пяти годам лишения свободы за вербовку в ряды террористических организаций, воюющих в Сирии.

  • Ручки партии EKRE
    Необдуманный отказ

    Эстонские консерваторы проигнорировали призыв главы правительства не привязывать украинский вопрос к теме ратификации пограничного договора с Россией.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Не рокот космодрома: миссия на МКС стартовала с Байконура
Смартфоны, лего и куклы: абхазские дети рассказали, чего ждут от Деда Мороза
Смартфоны, лего и куклы: абхазские дети рассказали, чего ждут от Деда Мороза
Развивающий мультфильм: что смотреть вашему ребенку

Соцсети

Sputnikabkhazia