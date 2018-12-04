В НАТО позитивно оценили перспективы Грузии и Украины по вступлению в альянс

В Брюсселе прошло заседание Североатлантического совета на уровне глав МИД стран НАТО, к участию в одной из сессий были приглашены министры иностранных дел Украины и Грузии.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники НАТО подтвердили на министерских переговорах в Брюсселе перспективы Грузии и Украины по вступлению в альянс, передает РИА Новости.

"Мы подтвердили солидарность НАТО с Украиной. Мы признаем стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. И уже достигнут прогресс по реформам. Но проблемы остаются, поэтому мы призываем Украину продолжать идти по этому пути реформ", — сказал генсек.

"В целом я могу сказать, что мы твердо поддерживаем Грузию на пути к членству в НАТО. На нашей сегодняшней встрече мы договорились продолжить совместную работу по подготовке Грузии к вступлению. Мы признали значительный прогресс, достигнутый Грузией в проведении реформ. И мы поблагодарили Грузию за ее большой вклад в нашу миссию в Афганистане", — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, "НАТО по-прежнему привержена укреплению связей с обеими странами".

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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более углубленным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было заявлено, что Грузия в будущем может расчитывать на членство в альянсе при условии соответствия его стандартам.

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В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был принят пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.