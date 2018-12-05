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Заседание Совета Федерации РФ

В Совфеде напомнили о многократных нарушениях США договора о ДРСМД

© Sputnik / Антон Денисов
В мире
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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению ДРСМД в течение двух месяцев, в противном случае США приостановят свои обязательства по договору.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. За весь период существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия фиксировала его нарушение со стороны США около 95 раз, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"За время действия ДРСМД Россия фиксировала его нарушения со стороны США порядка 95 раз. Напомню, Пентагон использует баллистические и крылатые ракеты-мишени средней и меньшей дальности при испытаниях ударно-боевых возможностей ракет-перехватчиков системы ПРО США", — сказал Бондарев.

Майк Помпео
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Госсекретарь США озвучил условия сохранения договора с Россией о ДРСМД
Нарушением ДРСМД можно назвать, уверен Бондарев, и широкое использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.

Более того, США развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для ПРО, которые также способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД.

А в недавно принятом бюджете США значится статья по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания новой крылатой ракеты средней дальности, подчеркнул глава комитета.

"При всем при этом США абсолютно голословно обвиняют в нарушениях ДРСМД Россию, приводя вымышленные аргументы, и объявляют о своей готовности денонсировать данный документ", — заявил Бондарев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

 

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