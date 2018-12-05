Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности США с Китаем

СУХУМ, 5 дек – Spitnik. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает существенным прогрессом желание президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина вести переговоры по торговле, передает РИА Новости.

"Я не уверена, что цель — именно заключить торговое соглашение (за 90 дней). Но как минимум это существенный прогресс. Знаете, самое главное — достичь понимания с обеих сторон по ключевым вопросам, договориться по тому, что есть субсидирование, что значит защита интеллектуальной собственности, что есть государственная компания. Это сложно, на это потребуется время, но желание двух президентов двигаться дальше и стремление обсуждать этот вопрос на контрасте с тем, что нам пришлось преодолеть, – уже прогресс", — сказала она, выступая в библиотеке конгресса по итогам восьмых чтений имени Генри Киссинджера.

Лидеры США и Китая достигли соглашения о приостановке торговой войны. Также есть соглашение об отсутствии дополнительных тарифов после 1 января. Однако пока не известно, что будет со старыми ограничительными пошлинами.

Трамп: Китай согласился снизить пошлины на автомобили из США>>