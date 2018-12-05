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Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.

Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности США с Китаем

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Ранее переговоры Трампа и Си Цзиньпина состоялись в Аргентине после окончания саммита G20.

СУХУМ, 5 дек – Spitnik. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает существенным прогрессом желание президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина вести переговоры по торговле, передает РИА Новости.

"Я не уверена, что цель — именно заключить торговое соглашение (за 90 дней). Но как минимум это существенный прогресс. Знаете, самое главное — достичь понимания с обеих сторон по ключевым вопросам, договориться по тому, что есть субсидирование, что значит защита интеллектуальной собственности, что есть государственная компания. Это сложно, на это потребуется время, но желание двух президентов двигаться дальше и стремление обсуждать этот вопрос на контрасте с тем, что нам пришлось преодолеть, – уже прогресс", — сказала она, выступая в библиотеке конгресса по итогам восьмых чтений имени Генри Киссинджера.

Лидеры США и Китая достигли соглашения о приостановке торговой войны. Также есть соглашение об отсутствии дополнительных тарифов после 1 января. Однако пока не известно, что будет со старыми ограничительными пошлинами.

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