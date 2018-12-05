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В Австрии заинтересованы в "Северном потоке — 2"

© Foto/ NordStream2
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Ранее в Европарламенте был представлен проект резолюции, в котором озвучивается требование "остановить" реализацию "Северного потока — 2".

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что Австрия заинтересована в проекте "Северный поток-2", он будет способствовать безопасности Евросоюза, передает РИА Новости.

"Мы заинтересованы в проекте газопровода "Северный поток — 2", чтобы укреплять стабильность и безопасность Евросоюза", — заявил он в выступлении перед Госдумой РФ.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В Европарламенте требуют остановить "Северный поток — 2">>

Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

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