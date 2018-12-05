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Президент РФ В. Путин

Путин рассказал, почему отказался от общения с Порошенко

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Российский лидер ответил на вопрос журналистов, почему в Москве не согласились пообщаться с украинским президентом.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Владимир Путин заявил, что он не обращает внимание на попытки Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его "нехитрых комбинациях", передает РИА Новости.

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", — пояснил Путин.

Порошенко умело создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы", считает Путин.

Флаг на крыше Верховной Рады Украины в Киеве.
© Sputnik / Стрингер
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Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

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Владимир Путин назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

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