В ФСБ рассказали подробности задержания украинских моряков в Керченском проливе

Ранее адвокаты арестованных после инцидента в Черном море украинских моряков пытались представить их военнопленными, несмотря на то, что статус военнопленного применим только в ситуации международного военного конфликта.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов рассказал на брифинге в МИА "Россия сегодня", что моряки ВМФ Украины, задержанные российскими пограничниками за нарушение государственной границы в Черном море, были ранены осколками поврежденной обшивки корпуса катера, передает РИА Новости.

"Характер полученных ранений свидетельствует, что повреждения получены от осколков разрушившейся обшивки корпуса катера. То есть прямых пулевых ранений нет", — подчеркнул Шишов.

Начальник следственного управления ФСБ отметил, что всем задержанным предоставлены адвокаты, к ним допустили украинских консулов. Более того, морякам предоставили и переводчика с украинского, но этим правом воспользовался только один человек.

Шишов подчеркнул, что рукодство Украины старается представить своих военнослужащих как военнопленных, однако они задержаны по уголовному делу и не могут считаться пленными, поскольку между Россией и Украиной нет войны.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Адвокаты украинских моряков пытаются добиться признания их военнопленными

"В 20:58 "Бердянск" лег в дрейф в территориальном море России. На связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощь", — добавил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ вице-адмирал Алексей Вольский.

Позже крымские суды арестовали задержанных украинцев по обвинению в нарушении государственной границы России.

"Готовы к бою"

Шишов рассказал, что перед инцидентом 25 ноября украинские корабли не подавали заявку на прохождение Керченского пролива ни за 48 часов, ни за 24, ни за четыре, как того требуют правила.

Корабли, проходящие через территориальное море России, обязательно должны сообщать координаты пересечения границы, а украинские корабли этого не сделали. Кроме того, при осмотре задержанных кораблей оказалось, что их артиллерийские установки были заряжены и готовы к бою, продолжил начальник следственного управления.

Руководитель департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ вице-адмирал Алексей Вольский рассказал, что на кораблях нашли вооружение и боеприпасы, превышающие обычный боекомплект.

"То есть снаряд находился в патроннике, электропитание подключено. В ходе осмотра задержанных кораблей ВМС Украины обнаружено вооружение и боеприпасы, превышающие стандартный боекомплект", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".

Ранее в ФСБ обратился житель Донецка, который опознал в задержанном после инцидента в Черном море сотруднике Службы безопасности Украины человека, пытавшего его в Бердянске, сообщил Михаил Шишов.

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"В Следственное управление ФСБ России инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьезных телесных повреждений. Правоохранительные органы Донецка заинтересовались указанным фактом и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы", - сказал Шишов.

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября два катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Российские пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Всего на борту оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Всем задержанным предъявили обвинения в незаконном пересечении государственной границы России.

© Foto / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Украинский омбудсмен получила от российской коллеги данные о задержанных моряках

Киевские власти обвинили Москву в агрессии и ввели военное положение в десяти областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

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Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко в преддверии президентских выборов из-за его низкого рейтинга. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.