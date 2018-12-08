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Добыча нефти

Кудрин: соглашение ОПЕК+ несет риски для экономического роста России

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
В мире
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Ранее страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что соглашение ОПЕК+ ограничивает развитие частных компаний и несет серьезные риски для темпов экономического роста России, передает РИА Новости.

"Снижение добычи в рамках решения ОПЕК+ - это временное решение и временная стабилизация цен. Я всегда не был сторонником участия в этих соглашениях. Это создает временные доходы, но снижает мотивации для повышения производительности в добывающих сферах, продаже и переработке, снижает стимулы в экономической и бюджетной политике", - сказал Кудрин журналистам.

Соглашение ОПЕК+ будет действовать с января 2019 года в течение шести месяцев. В апреле состоится следующая встреча министерского комитета ОПЕК+.

Нефтяной станок-качалка в Северском районе Краснодарского края.
© Sputnik / Виталий Тимкив
Страны ОПЕК сократят добычу нефти

"Мы частным компаниям запрещаем наращивать добычу, это вызовет снижение темпов экономического роста России", - добавил Кудрин.

По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч - на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

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