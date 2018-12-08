Трамп признался в любви Франции из-за требований "желтых жилетов"

Ранее Трамп заявил, что протесты во Франции из-за повышения цен на топливо говорят о правильности решения США выйти из Парижского договора по климату, которое президент США считает "глубоко ошибочным".

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп признался в любви Франции, где в субботу проходят акции протеста движения "желтые жилеты", подчеркнув, что участники демонстраций хотят такого же главу государства.

"Парижское соглашение не слишком хорошо сработало для Парижа. Протесты и беспорядки по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном, странам третьего мира (руководство которых вызывает сомнения), для того, чтобы сохранить окружающую среду. Скандируют "Мы хотим Трампа!" Люблю Францию", - написал Трамп в своем блоге в Twitter.

В субботу 8 декабря "желтые жилеты" разгромили кафе Starbucks и магазины рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже, используя камни, части ограждений и железные пруты.

© AFP 2018 / ALAIN JOCARD Корреспондент РИА Новости пострадал во время акции "желтых жилетов" в Париже

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство общей социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.

Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что для обеспечения безопасности будут мобилизованы более 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в Париже - около 8 тысяч.

В магазинах на площади пробиты окна, стены и остатки витрин покрыты надписями, а по полу кафе и магазинов разбросаны товары.

La mobilisation rien qu'à Saint-Etienne...

Et après ils dients qu'il n'y a que 35000 manifestants sur tout la France #GilestJaunes pic.twitter.com/376D5Otw4r — Pierre Sautarel (@FrDesouche) 8 декабря 2018 г.

Справиться с протестующими полиции удалось только с помощью водометов – бронированная полицейская машина разрушила возведенную на улице горящую баррикаду и разогнала протестующих.

Во второй половине дня в Париже начался дождь, но это никого не останавило - протестующие направилсь в сторону башни Сен-Жак к юго-востоку от Сен-Лазара и к собору Сент-Огюстен к западу от вокзала. Повсеместно "желтые жилеты" встречают сопротивление полиции – в стражей порядка летят камни и части ограждений, в протестующих – резиновые пули и слезоточивый газ.

Парижские жилеты: протесты за снижение налогов на топливо во Франции>>

По данным французских СМИ, в ходе протестов пострадали тридцать человек, в том числе трое полицейских. Только в Париже задержаны 575 человек, в целом по стране – около 700. Ранее сообщалось, что по всей стране в протестах участвует 31 тысяча человек, в том числе 8 тысяч демонстрантов в Париже.