Борьба с корупцией по-китайски: "бить и тигров, и мух"

Китай в воскресенье вместе со всем миром отмечает международный день борьбы с коррупцией, и Пекину действительно есть чем похвастаться в этой сфере.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Борьба с коррупцией на всех уровнях за последние годы стала одним из главных лозунгов руководства Китая, где связи, подкупы, взятки и дорогие подарки долгими столетиями оставались одной из нерушимых основ общественной жизни и наиболее верным способом достичь желаемой цели. Однако нынешнее руководство страны не находит подобным "традициям" места в будущем и инициировало настоящий "крестовый поход" против коррупции. О том, насколько успешными оказались эти усилия, в материале РИА Новости.

По правилам

За период крупномасштабной кампании по борьбе с коррупцией, которая началась с приходом к власти нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина, в Китае за коррупционные нарушения наказали более 1,5 миллиона членов компартии.

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Еще с декабря 2012 года в стране действуют "восемь правил" подобающего для чиновников поведения, направленных на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе. Надзорные органы страны ведут проверку чиновников всех уровней и регулярно предоставляют отчет о соблюдении или нарушении соответствующих правил во всех ведомствах национального и провинциального уровня, в партийных органах, госпредприятиях, финансовых учреждениях.

Введение этих правил породило формулировку, которую всегда используют в сообщениях по делам коррупционеров – "нарушение партийной дисциплины". После этого обвинения нарушителей, как правило, с позором изгоняют из партии, снимают со всех занимаемых должностей, лишают званий и наград, конфискуют имущество.

Бывший член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) У Эньюань пояснил РИА Новости, что в КПК действуют множество антикоррупционных механизмов, подразделения Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и государственного комитета по надзору ведут проверки каждого департамента, каждого ведомства и органа, каждого члена партии и госслужащего.

"Именно это и не позволяет им участвовать в коррупции, им не хочется становиться коррупционерами, а когда чиновники оказываются связаны такой системой, она становится своеобразной клеткой, позволяющей изловить всех коррупционеров", - рассказал он.

Тигры, мухи и народ

Раньше членство в Компартии Китая было своего рода гарантией, что человек может пользоваться всеми возможными благами и бонусами, злоупотреблять служебным положением, принимать дорогие подарки, возить семью в отпуск за госсчет, закатывать банкеты, давать взятки и быть неприкасаемыми. С 2012 года все поменялось, Си Цзиньпин и его единомышленники решили, что пришло время восстановить репутацию партийных функционеров и государственных служащих, которые обязаны строго следовать нормам дисциплины, быть скромными, ответственными и нацеленными на достижение поставленных государством целей. И что важнее всего – теперь в стране нет "неприкасаемых", партия начала "бить и тигров, и мух".

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Сообщения о задержании высокопоставленных чиновников на уровне заместителей губернаторов провинций, глав парткомов, крупных предприятий появляются еженедельно, и это уже кажется обыденностью. Но иногда "цепкие руки" антикоррупционной кампании добираются и до "тигров". В числе крупнейших привлеченных к ответственности чиновников звучали имена экс-министра общественной безопасности Китая, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Чжоу Юнкана, членов Политбюро ЦК КПК Бо Силая и Сунь Чжэнцая.

В середине октября этого года из-за подозрений в коррупции с должности был снят глава государственного энергоуправления Китая Нур Бекри, а самым громким случаем последнего времени стало задержание главы Интерпола Мэн Хунвэя, который исчез в конце сентября, а впоследствии выяснилось, что он в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции. Этот случай стал очередным доказательством, в первую очередь для граждан Китая, что антикоррупционная машина не остановится, препятствием для нее не станет даже подрыв международной репутации страны.

В то время как "тигры" играют по-крупному и получают соответствующие наказания, "мухи" - чиновники более низких звеньев - зачастую появляются в статистике по наказаниям за расточительство. Наиболее распространенными нарушениями в этом году были несанкционированная выплата премий и пособий, а также получение подарков, организация личных банкетов за государственный счет и использование служебных автомобилей не по назначению.

"Раньше простые люди были недовольны однопартийной системой, не доверяли ей, считая, что КПК никогда не наказывает своих членов, сейчас же, после пяти с лишним лет антикоррупционной кампании, люди увидели, что от наказания не могут уйти ни те, кто занимает низшие посты, ни самые высокопоставленные чиновники. Это укрепило доверие народа к государственной системе и к ЦК КПК", - считает У Эньюань.

"Если говорить о мнении за рубежом, то там присутствуют разные позиции, кто-то считает, что посредством антикоррупционной кампании Китай пытается ликвидировать инакомыслящих, но простые люди в Китае поддерживают эти меры, потому что, в первую очередь, это защищает именно их интересы", - сказал бывший член ВК НПКСК.

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Глобальное взаимодействие

Китай активно ведет сотрудничество и с другими странами по поимке беглых коррупционеров. В апреле 2015 года Китай начал крупную общенациональную кампанию под названием "Небесная сеть" по поимке за границей беглых коррумпированных чиновников и членов КПК. Власти Китая передали в Интерпол список из 100 наиболее разыскиваемых беглых преступников, подозреваемых в коррупции. В их отношении Интерпол опубликовал "красные уведомления".

За период с момента активизации "Небесной сети" Китай вернул из почти 120 стран свыше 4,8 тысячи подозреваемых в причастности к коррупции лиц, в том числе 54 наиболее разыскиваемых из "красного" списка Интерпола. Помимо этого, Китаю удалось вернуть еще и незаконно выведенные из страны средства в размере порядка 1,5 миллиарда долларов. Также в Китае действует правительственная операция по розыску беглых коррупционеров под названием "Охота на лис".

Говоря о международном сотрудничестве, У Эньюань отметил, что Китай на протяжении многих лет активно и сознательно укрепляет взаимодействие в этом направлении с различными странами и организациями.

"К примеру, наше сотрудничество с Интерполом, были выпущены красные уведомления о международном розыске, благодаря которым мы смогли вернуть многих сбежавших за границу коррупционеров… При этом я считаю, что для успешной антикоррупционной борьбы необходимо учитывать национальные особенности той или иной страны, а не слепо копировать системы, практикуемые в других странах", - отметил У Эньюань.

Уверенность и имидж

Говоря о результатах антикоррупционной кампании, старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) Ян Вэньмин объяснил, что она "укрепила уверенность и доверие народных масс к Компартии и к ее политическим основаниям на управление страной, помогло улучшить имидж партии, повысило ее способности управлять государством". "На практике удалось доказать, что Компартия и коррупция несовместимы", - подчеркнул он.

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Впрочем, итоги не только имиджевые. "Если смотреть с экономической точки зрения, то борьба с коррупцией напрямую помогает не только избежать потери общественных материальных ценностей, несправедливого распределения общественных богатств и расслоения общества на бедных и богатых, но и создает условия, способствующие честной рыночной конкуренции и рациональному распределению ресурсов, поддержанию рыночного порядка, помогает снизить операционные издержки и управленческие риски предприятий, улучшить инвестиционную среду, что крайне выгодно для своевременного регулирования модели экономического развития и здорового, стабильного развития экономики", - уточнил Ян Вэньмин.

Кроме того, меры против коррупции, по его словам, помогают "исправлять нездоровые тенденции в обществе, продвигать цивилизованную мораль и культурные ценности, укреплять правильные ценности и ориентиры общественного мнения, способствует очищению общественных нравов и морального облика".

"Эта кампания продемонстрировала, что вне зависимости от того, высокопоставленный это чиновник или нет, правительство не проявит к нему никакого снисхождения в случае его виновности. Это стало своеобразной встряской для общества, но тем не менее и в низах, и в верхах сформировалось единство мнений о необходимости этих мер", - сказал У Эньюань.

Впереди — долгий путь

Тем не менее, по словам экспертов, для чрезмерного оптимизма повода пока нет.

"Для решения этой проблемы нужно пройти еще очень долгий тяжелый путь, нельзя сказать, что в настоящий момент мы все делаем безупречно.

Для борьбы с коррумпированными элементами понадобится еще продолжительное время, и в любой момент могут возникнуть новые вызовы, поэтому, на мой взгляд, пока не стоит быть очень оптимистичными", - считает У Эньюань.

С ним солидарен и Ян Вэньмин. "Несмотря на значительные достижения, мы отчетливо осознаем, что ситуация в этой сфере все еще остается крайне тяжелой, а задачи сложными, почва, порождающая коррупцию, все еще существует, как и проблемы на местах и в различных ведомствах, формализм и бюрократия также особо нуждаются в искоренении", - пояснил он.

По его словам, борьба коррупцией в Китае будет приобретать все более крупные масштабы и это поможет осуществлению "китайской мечты" и возрождению китайской нации.