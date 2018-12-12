Мужчина открыл стрельбу в центре Страсбурга: три человека погибло

Перестрелка произошла неподалеку от традиционной рождественской ярмарки - городского праздненства, которое ежегодно собирает тысячи гостей со всего мира.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Во Франции в центре Страсбурга произошла перестрелка. По данным МВД Франции три человека убито, ранены 12, из них шесть в критическом состоянии, передает РИА Новости.

"Здесь, в Страсбурге, начиная с 19.50 мужчина … убил трех человек, еще 12 ранены", - заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в ночь на среду прибывший в город.

Сообщается, что открывший стрельбу сбежал на захваченном такси. Водитель такси рассказал полиции, что мужчина был ранен в перестрелке с военнослужащими антитеррористической операции Sentinelle.

"По информации, которую мы собрали с наших источников, покидая рождественский рынок в Страсбурге, стрелок взял такси. Водитель сообщил полиции, что мужчина ранен. Его ранил военнослужащий операции Sentinelle", - передают французские СМИ.

RT PrisonPlanet: RT BreakingNLive: DEVELOPING: Situation in central Strasbourg, France remains active as gunman/gunman is/are on the run after numerous people were shot at a Christmas Market. Reports of up to 5 people shot.pic.twitter.com/iCceck4fwM — Parsival2112 (@Parsival2112) 11 декабря 2018 г.

Местные власти опубликовали в Twitter призыв соблюдать спокойствие и не распространять ложные слухи. Газета Figaro пишет, что злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия. Его мотивы пока неизвестны.

France Info распространила информацию о том, что полиция эвакуировала людей из центра города. В больницах активирован чрезвычайный протокол, который может быть задействован в случае теракта или катастрофы. Центр Страсбурга перекрыли. Остановлено движение автобусов и трамваев.

Экстренно было закрыто здание Европарламента, сотрудникам и депутатам рекомендовано не выходить на улицу. Евродепутат от греческой партии "Новая демократия" Йоргос Кирцос рассказал, что гулял на рождественской ярмарке в Страсбурге перед проишествием и, спасаясь, "установил рекорд по бегу".

"Я установил рекорд по бегу, чтобы спастись. Я был на площади Клебер, когда услышал выстрелы. Я гулял по рождественской ярмарке, и на улицах было много людей", - рассказал Кирцос газете "Этнос".

Позже в районе Нойдорф полиция попыталась блокировать стрелявшего, но операция не увенчалась успехом, сообщает портал Dernieres nouvelles d'Alsace. На поиски стрелка брошены 350 силовиков, над городом кружат два вертолета.

France Info также информирует о том, что стрелявший, 29-летний житель Страсбурга, был известен полиции, был указан в реестре лиц, представляющих угрозу госбезопасности, так называемых fiche S. Мужчина привлекался к ответственности не только во Франции, но и в ФРГ.

Сообщается, что он был ранее судим за вооруженное нападение и приговорен к тюрьме. Мужчину должны были задержать утром по делу об убийстве, но его не оказалось дома. При обыске у него в жилище обнаружили гранаты.

"Этот мужчина был в очень нехорошем свете знаком правоохранительным органам за нарушения закона, за которые ему выносились приговоры во Франции и Германии", - сказал глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

К расследованию приступило антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер прибыл в Страсбург. Премьер-министр Эдуар Филипп активировал межминистерский кризисный центр. Объявлен наивысший уровень угрозы теракта. Власти усилят контроль на границе, а также на всех рождественских рынках во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Страсбурге.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян в Страсбурге проявлять осторожность.