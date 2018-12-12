Порошенко об инциденте в Керченском проливе: это война

Ранее адвокаты арестованных после инцидента в Черном море украинских моряков пытались представить их военнопленными, несмотря на то, что статус военнопленного применим только в ситуации международного военного конфликта.

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. Петр Порошенко в интервью телекомпании Fox News охарактеризовал инцидент в Керченском проливе как "начало войны". Видео интервью Порошенко опубликовал на Facebook.

Украинский лидер считает, что меры предпринятые российскими пограничниками расцениваются как агрессия.

"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", — заявил президент Украины.

Однако, несмотря на такие громкие слова, официальных заявлений от Киева не было.

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября два катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Российские пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Всего на борту оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Всем задержанным предъявили обвинения в незаконном пересечении государственной границы России.

Пресс-служба президента Украины План Порошенко: 30 дней военного положения и выборы президента в срок

Киевские власти обвинили Москву в агрессии и ввели военное положение в десяти областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

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Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко в преддверии президентских выборов из-за его низкого рейтинга. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.