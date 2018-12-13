Вашингтон поддержал создание армии в Косово

Парламентское голосование о трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово в полноценные вооруженные силы назначено на 14 декабря.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Американский посол Филип Коснет написал в Twitter, что Вашингтон поддерживает трансформацию Сил безопасности Косово (СБК) в профессиональные многонациональные вооруженные силы, предстоящее историческое голосование в косовском парламенте подтвердит приверженность Приштины миру в регионе.

"Завтрашнее голосование о трансформации СБК станет историческим для Косово. США поддержат профессиональное развитие и организационную эволюцию СБК, которые должны сыграть положительную роль для Косово и региона, отражая многонациональный характер страны и приверженность Косово миру", - подчеркнул в микроблоге посол США.

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Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявлял, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО. Ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действующих военнослужащих и 3 тысячи резервистов.

"Завтрашнее заседание парламента и церемония в СБК должны быть поводом для торжественного размышления и повторного посвящения миру, стабильности и процветанию для Косово и его соседей. Сейчас пришло время всем лидерам и важным участникам сосредоточить усилия на диалоге", - считает глава американского диппредставительства.

В начале декабря посол заявлял, что США поддерживают эволюцию СБК в полноценную армию, во что вложили немало сил и средств, но развитие многонациональных вооруженных сил потребует много времени и сил.

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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

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Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.