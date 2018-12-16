Территория ЛНР подверглась артобстрелу со стороны Украины

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Украинские силовики подвергли артиллерийскому обстрелу район населенного пункта Смелое в самопровозглашенной Луганской народной республике, рассказали РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В 23.00 15 декабря с направления Кряковка, находящегося под контролем ВС Украины, был открыт огонь из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра в направлении Смелое, остающегося под контролем ЛНР", - проинформировали в пресс-службе.
Ведомство владеет информацией о том, что обстрелам со стороны вооруженных сил Украины в течение минувших суток подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Желобок, Калиново, Смелое, Донецкий. Всего по территории республики было выпущено около 90 снарядов.
"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.