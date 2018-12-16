Территория ЛНР подверглась артобстрелу со стороны Украины

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Украинские силовики подвергли артиллерийскому обстрелу район населенного пункта Смелое в самопровозглашенной Луганской народной республике, рассказали РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В 23.00 15 декабря с направления Кряковка, находящегося под контролем ВС Украины, был открыт огонь из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра в направлении Смелое, остающегося под контролем ЛНР", - проинформировали в пресс-службе.

Ведомство владеет информацией о том, что обстрелам со стороны вооруженных сил Украины в течение минувших суток подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Желобок, Калиново, Смелое, Донецкий. Всего по территории республики было выпущено около 90 снарядов.

© AFP 2018 / ANATOLII STEPANOV В ЛНР рассказали об обострении ситуации в Донбассе

"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.