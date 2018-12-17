Франция не нашла доказательства причастности России к акциям "желтых жилетов"

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва обратится в ОБСЕ по поводу "фейков" британских СМИ о якобы "российском следе" в протестах "желтых жилетов" во Франции.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Газета Journal du Dimanche со ссылкой на источник в спецслужбах сообщила, что французские спецслужбы не нашли доказательств якобы причастности России к распространению ложной информации, связанной с проходящими в стране акциями протестов, передает РИА Новости.

Ни главное управление внешней безопасности Франции (DGSE), ни главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) к концу этой недели не установили факта "прямой причастности России к распространению фейковых новостей или заговорческих слухов в рамках движения желтых жилетов", пишет издание.

"На сегодняшний день мы не установили их причастность к движению. Но это не окончательный анализ", - заявил источник газеты.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на прошлой неделе заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к акциям протестов в стране.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной обстановкой во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

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Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.