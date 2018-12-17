Новогодний спрос: Сочи стал самым востребованным курортом у россиян

Cамым дорогим для отдыха местом стал Крым, в Ялте и Севастополе за ночь туристу придется заплатить свыше трех тысяч рублей.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Жители России для встречи Нового года преимущественно выбрали город Сочи, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

На втором месте по популярности расположилась Ялта, а завершает тройку популярных российских курортов Алушта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новый год в субтропиках: как провести каникулы в Абхазии

Сервис бронирования жилья Tvil.ru отмечает, что одна ночь в отеле Сочи при условии размещения в период с 29 декабря по 8 января обойдется в среднем 3 тысячи рублей.

Дешевле всего можно провести новогодние праздники в Кисловодске, где ночь в отеле в среднем стоит 2,4 тысячи рублей. Самые дорогие гостиницы оказались в Ялте, Алуште и Крыму — 3,2 тысячи рублей за ночь при шестидневном размещении.

Относительно отдыха за границей, по данным сервиса "Турпом", туристы из России в основном решили провести новогодние праздники в Египте, ОАЭ, Таиланде и на индийском курорте Гоа.

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Наиболее "экзотическими" направлениями стали Мальдивы, Сейшелы и Доминикана, спрос на которые значительно ниже из-за высокой стоимости туров.