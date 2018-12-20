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"Союз МС-09" благополучно приземлился в Казахстане

© Sputnik / Anton Denisov
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Ранее космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос осуществили забор образцов герметика, которым было залеплено отверстие в корабле "Союз МС-09", пристыкованном к МКС.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньён-Чэнселлор успешно вернулись на Землю с Международной космической станции.

Космонавт Олег Кононенко во время выхода в открытый космос на корабле Союз МС-09
© NASA . Роскосмос
В открытом космосе: космонавты исследовали отверстие в обшивке "Союза МС-09"

Они приземлились в казахстанской степи в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-09", сообщает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

"Есть посадка", — появилась надпись на главном экране в большом зале ЦУП.

В этот момент раздались аплодисменты сотрудников Центра и присутствовавших в зале гостей.

Космонавты спустили на Землю улики, имеющие особую важность для ведущегося Роскосмосом и следственными органами расследования причин появления "отверстия" в "Союзе". Это взятые при выходе российских космонавтов в открытый космос образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности отсека.

© Foto/ Федор Юрчихин
Впервые в истории: Россия начала печатать миниорганы в космосе
Из-за низкой облачности спасатели не сразу обнаружили место приземления капсулы. Аппарат с уликами будет опечатан и перевезен в Королев — на предприятие-изготовитель — в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия". Планируется, что 21 декабря улики передадут следственным органам.

Запуск и пристыковка корабля "Союз МС-11" к МКС>>

"Союз" также доставил с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Это был первый подобный эксперимент в истории человечества, в проведении которого, как отмечают создатели биопринтера 3D Bioprinting Solutions, Россия значительно опередила США. Более того, это был первый коммерческий эксперимент на борту российского сегмента станции.

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Теги:
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