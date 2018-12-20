Расти в профессии: конкурс фоторепортеров имени Стенина открывает прием заявок

СУХУМ, 20 дек, - Sputnik. По сложившейся традиции 22 декабря, в день рождения фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины, Международный конкурс молодых фотожурналистов его имени, начнет прием работ.

"Конкурс имени Андрея Стенина увеличивает свое присутствие в мировом фотографическом поле. По рассказам наших финалистов, принять в нем участие стало обязательной задачей для всех молодых фоторепортеров, которые хотят расти в профессии. На карте мира осталось не так много стран, из которых мы бы не получали интересные работы. Мы приглашаем молодых фотопрофессионалов всего мира принять участие в конкурсе 2019 года и желаем им победы", - сказала куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

В год своего пятилетия, которое конкурс отметит в 2019 году, фотографы будут бороться за призовые места в пяти номинациях. К номинациям прошлого года – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени", - добавилась новая, "Вдохновение". Эта номинация рассмотрит одиночные фотографии, которые поведаюто том, что дало импульс или стало выражением вдохновения - картины природы, яркие этники или жанровые зарисовки, портреты детей и взрослых в разных техниках и стилях. В каждую из номинаций конкурсанты могут подать по одной работе в категориях "Одиночная фотография" и "Серия".

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Стало известно имя обладателя Гран-при конкурса имени Стенина-2018

Подать заявку можно на портале конкурса stenincontest.ru, к участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет. Прием заявок продолжится до 28 февраля 2019 года. Цель конкурса - поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

Призовой фонд конкурса в 2019 году составит 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. Важной станет возможность для молодых фоторепортеров продемонстрировать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2018 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная Шанхайская медиагруппа и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста.

© Фото : Сергей Гапон, Stenincontest Конкурс имени Стенина назвал имена лучших молодых фотографов 2018 года

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Победители конкурса имени Андрея Стенина>>

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы агентства Anadolu Ajansi.