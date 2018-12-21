Подложить свинью: стоит ли дарить символ наступающего года

В преддверии Нового года российские эксперты по этикету рассказали, как они относятся к традиции дарить символ будущего года.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Символ будущего, 2019 года, по восточному гороскопу – свинья, это задорный и забавный знак, но когда вопрос касается подарка в виде "хрюши", следует все хорошо обдумать, рассказали РИА Новости эксперты по этикету.

Как рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева, ничего предосудительного в том, чтобы дарить символ года, нет, но только в том случае, если это не оскорбит чувства других людей.

"Я вам так скажу, раньше жили и не знали об этом обо всем, а теперь все через одного православные и в то же время с восточным гороскопом (знакомы – ред.). С этим символом осторожнее, аккуратнее. Ничего плохого нет, задорная забавная свинка, дарите, ради бога, если вы знаете, что не оскорбите чувства других людей", - сказала Николаева.

Эксперт отметила, что Россия - многоконфессиональная страна, поэтому важно понимать, "кому и что мы дарим, и понимать, какие подарки и где уместны".

Эксперт по этикету Элеонора Басманова поддерживает коллегу.

"Не все люди так серьезно относятся к этим символам года. Это скорее молодежное увлечение, хотя среди взрослых тоже встречается. Я лично, как человек и специалист, отношусь к этому крайне скептически, потому что это совершенно бесполезные вещи, которые не находят своего практического применения в течение года, и, как правило, с ними расстаются безболезненно", - отметила Басманова.

Редко кто в сознательном возрасте хотел бы получить такие безделушки.

"Если вопрос касается символов года, спросить и задать такой вопрос взрослым людям, я думаю, что мало кто из них выразит желание получить в подарок или приложение в подарок в виде символа года", - добавила Басманова.

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Говоря о выборе новогодних подарков, эксперты отметили, что лучший подарок – тот, что сделан своими руками.

"Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками, но только если вы мастер этого – делайте, но если вы вчера научились и будете обклеивать рамку ракушками трясущимися руками и заляпаете все клеем, это будет характеризовать не очень хорошо того, кто дарит", – считает Николаева.

"Все, что возвращает нас к быту, а не к празднику, все это не делает праздник, это не рекомендуется дарить, или очень банальные вещи, типа галстуки, колготки, шампуни", - рассказала Басманова.

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