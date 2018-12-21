Глава Каталонии и премьер Испании сделали совместное заявление

В документе, распространенном кабмином Испании, говорится, что оба правительства "признают наличие конфликта о будущем Каталонии".

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Переговоры премьера Испании Педро Санчеса и главы каталонского женералитета Кима Торры, состоявшиеся в четверг вечером в Барселоне, завершились подписанием заявления двух правительств, в котором они признали наличие конфликта, передает РИА Новости.

"Несмотря на остающиеся значительные разногласия по поводу его причин, сути и путей разрешения, они разделяют мнение, прежде всего, о необходимости ведения эффективного диалога, который будет содержать политическое предложение, пользующееся широкой поддержкой каталонского общества", - отмечается в заявлении.

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Кроме того, в заявлении подчеркивается, что для поиска решений конфликта необходимо расширять "пространство для диалога, который позволит удовлетворить нужды общества и продвигаться в демократическом ответе требованиям общества Каталонии в рамках соблюдения закона".

По итогам переговоров представитель правительства Каталонии Эльса Артади рассказала, что в следующий раз главы испанского и каталонского правительств встретятся в январе. Место пока не известно.

Министр территориальной политики Испании Меричель Батет заявила на пресс-конференции, что правительство осознает, что Каталония – "одна из самых важных политических проблем страны". Она подчеркнула, что вопрос о новом референдуме о независимости на переговорах не поднимался. "Но позиция правительства ясна. Нет такого права, мы думаем, что референдум не решает глубинную проблему", - сказала она.

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В переговорах между Санчесом и Торрой также участвовали их заместители Кармен Кальво и Пере Арагонес, представитель правительства Каталонии Эльса Артади и министр территориальной политики Меричель Батет.

В связи с визитом членов испанского правительства в Барселону в городе проходят акции протеста. Активисты радикального движения "Комитеты защиты республики" перекрыли проспект Диагональ, скандируя "Независимость" рядом с отелем "София".

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Здесь сейчас проходит вручение премий и ужин с участием испанского премьера и главы каталонского женералитета. В пятницу в Барселоне состоится заседание Совета министров Испании (обычно оно проходит по пятницам в Мадриде), ожидаются новые акции протеста.