Глава Каталонии и премьер Испании сделали совместное заявление

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Переговоры премьера Испании Педро Санчеса и главы каталонского женералитета Кима Торры, состоявшиеся в четверг вечером в Барселоне, завершились подписанием заявления двух правительств, в котором они признали наличие конфликта, передает РИА Новости.
"Несмотря на остающиеся значительные разногласия по поводу его причин, сути и путей разрешения, они разделяют мнение, прежде всего, о необходимости ведения эффективного диалога, который будет содержать политическое предложение, пользующееся широкой поддержкой каталонского общества", - отмечается в заявлении.
По итогам переговоров представитель правительства Каталонии Эльса Артади рассказала, что в следующий раз главы испанского и каталонского правительств встретятся в январе. Место пока не известно.
Министр территориальной политики Испании Меричель Батет заявила на пресс-конференции, что правительство осознает, что Каталония – "одна из самых важных политических проблем страны". Она подчеркнула, что вопрос о новом референдуме о независимости на переговорах не поднимался. "Но позиция правительства ясна. Нет такого права, мы думаем, что референдум не решает глубинную проблему", - сказала она.
В связи с визитом членов испанского правительства в Барселону в городе проходят акции протеста. Активисты радикального движения "Комитеты защиты республики" перекрыли проспект Диагональ, скандируя "Независимость" рядом с отелем "София".
Массовые беспорядки в Каталонии: как отметили годовщину референдума о независимости>>
Здесь сейчас проходит вручение премий и ужин с участием испанского премьера и главы каталонского женералитета. В пятницу в Барселоне состоится заседание Совета министров Испании (обычно оно проходит по пятницам в Мадриде), ожидаются новые акции протеста.