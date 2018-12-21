МВД России предлагает дать полиции право вскрывать автомобили

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые разрешат полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях, сообщается на сайте ведомства.
В министерстве предлагают дать полиции право вскрывать автомобили, если у них будут основания считать, что в них находятся без спецразрешения "предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота", для извлечения нетрезвого водителя, совершившего ДТП, а также в рамках проверки сообщений об угрозе теракта.
Помимо этого, предлагается дать полиции право досматривать граждан, при наличии основания полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.
Сейчас такой досмотр возможен только при подозрении, что у человека есть при себе оружие, боеприпасы, взрывные устройства, наркотики, психотропные, ядовитые или радиоактивные вещества.
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В МВД также предложили дополнить закон нормой, дающей возможность проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, чтобы задержать таких лиц.