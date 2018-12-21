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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля

МВД России предлагает дать полиции право вскрывать автомобили

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Предлагаемые меры "позволят качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан", уверены в МВД России.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые разрешат полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве предлагают дать полиции право вскрывать автомобили, если у них будут основания считать, что в них находятся без спецразрешения "предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота", для извлечения нетрезвого водителя, совершившего ДТП, а также в рамках проверки сообщений об угрозе теракта.

Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Кроме того, полицейские получат право вскрывать машины с целью спасения людей, к примеру, если в ней находится ребенок без присмотра либо человек, который нуждается в медицинской помощи, или если преступник заперся в автомобиле.

Помимо этого, предлагается дать полиции право досматривать граждан, при наличии основания полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.

Сейчас такой досмотр возможен только при подозрении, что у человека есть при себе оружие, боеприпасы, взрывные устройства, наркотики, психотропные, ядовитые или радиоактивные вещества.

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В МВД также предложили дополнить закон нормой, дающей возможность проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, чтобы задержать таких лиц.

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Теги:
МВД


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