Закон о запрете производства и оборота порошкового вина принят в России

Правительство России ранее информировало о том, что порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья.

СУХУМ, 21 дек — SPUTNIK. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который вводит понятие "порошкообразная спиртосодержащая продукция" и запрещает ее производство и оборот в России, передает РИА Новости. CC0 Время для игристого: как выбрать шампанское к Новому году

Поправки внесены в закон о государственном регулировании производства и оборота алкоголя. Под такой продукцией будет пониматься пищевые или не пищевые товары в виде сухого вещества, предназначенного для последующего получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта, за исключением продукции из перечня, установленного правительством России.

Данный закон гарантирует отсутствие риска попадания под запрет компонентов, используемых для производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии и товаров химической промышленности.

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Как ранее поясняло правительство России, одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя.