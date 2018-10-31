Не как Челентано: в Дурипше показали, откуда берется абхазское вино

Сбор винограда в Абхазии подходит к концу, уже более месяца сельские жители собирают урожай на плантациях и деревьях.

В конце октября жители села Дурипш Даур Халваш и Алхас Кварацхелия собирают урожай на своих виноградниках. Более пяти тысяч корней в этом году дали около семи тонн винограда.

В сборе урожая виноделам помогают домочадцы. С 11 утра они с секатором и ведром обходят плантации.

"Из этого винограда получится очень хорошее вино. Собираю две-три тонны винограда и делаю из него около полутора тонн чистого сухого вина. Из того, что остается, делаю водку", – рассказал виноградарь Даур Халваш.

Собранный виноград отправляется в винодельню. Здесь ягоды дробят с помощью механической дробилки. Раздробленная мезга подвергается прессингу. Чтобы получилось вино, масса должна простоять несколько недель.