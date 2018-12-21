Количество пострадавших в ходе столкновений в Барселоне достигло 30 человек

Акции протеста были спровоцированы проведением в Барселоне заседания Совета министров Испании, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Более 30 человек пострадали в столкновениях между протестующими и силами правопорядка в Барселоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter службы скорой помощи Каталонии.

© AFP 2018 / PAU BARRENA Каталонские сепаратисты строят баррикады на улицах Барселоны

По данным медиков, среди 32 пострадавших — 20 сотрудников правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Большинство травм — ушибы, полученные в столкновениях в трех точках города: на улице Лаиетана, улице Драссанес и проспекте Параллель, где ситуация наиболее сложная. В больницы доставлены четыре человека.

Причиной акций протеста стало проведение в Барселоне заседания совета министров Испании, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде.

Представитель испанского правительства Исабель Селаа на пресс-конференции призвала митингующих не прибегать к насилию. Она подчеркнула, что на заседании были приняты "важные решения для Испании и Каталонии".

Более того, акция протестов проходит еще и в Жироне.

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В автономном сообществе 21 декабря 2017 года прошли досрочные выборы в региональный парламент, назначенные после того, как правительство Испании ввело прямое правление в Каталонии, распустив женералитет и парламент в связи с проведением незаконного референдума о независимости.