Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию по ДРСМД

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций не приняла резолюцию России, направленную на сохранение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюцию Российской Федерации поддержали 43 страны, против выступили – 46, и 78 членов ООН воздержались.

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Перед голосованием первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский рассказал, что документ внесен для того, чтобы Генассамблея дала рекомендации участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для сохранения данного формата.

В свою очередь представитель США заявил, что проголосует против резолюции, "потому что это неискренне со стороны России" заявлять о необходимости сохранять ДРСМД, "который она сама нарушает".

"С кем вы, мастера культуры?"

Постпред России в ООН Василий Небензя ранее заявил, что если даже резолюцию примут большинство членов ООН, США продолжат курс на выход из договора.

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Это пошлет ясный сигнал США о том, как мировое сообщество относится к этому договору, и завтра мы посмотрим, "с кем вы, мастера культуры?" — процитировал Небензя Максима Горького.

Он подчеркнул, что все говорят о необходимости сохранения договора, но только голосование выявит, "кто по настоящему "за" договор, а кто только говорит об этом".

Договор о ракетах

Госсекретарь США Майк Помпео четвертого декабря заявил, что у России есть два месяца на возвращение "к выполнению" ДРСМД. Он отметил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по договору.

В свою очередь, его заместитель по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими США.