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Министр обороны США приказал начать вывод американских войск из Сирии

Пресс-служба президента Украины
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Девятнадцатого декабря президент США Дональд Трамп заявил о достижении победы в Сирии над ИГ* и завершении миссии войск США в Арабской республике

CУХУМ, 24 дек — Sputnik. Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, сообщает РИА Новости Fox News.

© Foto/ Staff Sgt. Timothy Koster
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Пресс-секретарь американского военного ведомства заверил в интервью AFP, что приказ о выводе войск действительно подписан.

Вывод американских войск из Сирии

Девятнадцатого декабря президент США Дональд Трамп заявил о достижении победы в Сирии над ИГ* и завершении миссии войск США в Арабской республике, подчеркнув, что победа над террористами была их единственной целью.

После этого Джеймс Мэттис подал в отставку с поста главы Пентагона, он также обнародовал письмо, в котором прямо говорится об имеющихся разногласиях с президентом по таким важным вопросам, как отношение к американским союзникам, России и Китаю.

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В воскресенье Трамп сообщил, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан, который ранее работал на посту старшего вице-президента в Boeing.

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Теги:
Министерство обороны США, Сирия


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