Министр обороны США приказал начать вывод американских войск из Сирии

Девятнадцатого декабря президент США Дональд Трамп заявил о достижении победы в Сирии над ИГ* и завершении миссии войск США в Арабской республике

CУХУМ, 24 дек — Sputnik. Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, сообщает РИА Новости Fox News.

Пресс-секретарь американского военного ведомства заверил в интервью AFP, что приказ о выводе войск действительно подписан.

Вывод американских войск из Сирии

Девятнадцатого декабря президент США Дональд Трамп заявил о достижении победы в Сирии над ИГ* и завершении миссии войск США в Арабской республике, подчеркнув, что победа над террористами была их единственной целью.

После этого Джеймс Мэттис подал в отставку с поста главы Пентагона, он также обнародовал письмо, в котором прямо говорится об имеющихся разногласиях с президентом по таким важным вопросам, как отношение к американским союзникам, России и Китаю.

Эксперт о выводе войск США из Сирии: не хотят делить сферы влияния с Россией>>

В воскресенье Трамп сообщил, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан, который ранее работал на посту старшего вице-президента в Boeing.