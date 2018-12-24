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Электричка сошла с рельсов под Туапсе: есть пострадавшие

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В электричке находилось 27 человек и два проводника.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Два вагона электрички в результате селя сошли с рельсов в Туапсинском районе Кубани близ станции Навагинская, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал "РЖД").

© Foto / Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
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"Жертв нет. По предварительной информации, пострадало два человека: с переломами доставлены в больницу. На движение поездов ситуация не влияет. Для ликвидации последствий подняты восстановительные поезда Туапсе и Белореченская", - информирует СКЖД.

"В 6:30 в оперативную смену ЦУКС Главного управления МЧС России поступило сообщение, что в Туапсинском районе вблизи железнодорожной станции Навагинская из-за схода селя произошел сход двух вагонов электрички, всего в составе четыре вагона", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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К месту происшествия прибыли спасатели и кареты скорой помощи.

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Теги:
РЖД


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