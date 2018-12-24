На высшем уровне: Эрдоган и Нетаньяху устроили перепалку

Ранее на встрече с турецкой молодежью Эрдоган, говоря о палестинцах, заявил, что израильтяне "бьют лежачих", в том числе "женщин и детей".

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроили перепалку из-за палестинского конфликта, передает Sputnik International.

"Как мусульмане, мы будем противостоять этим людям, если у них хватит мужества иметь с нами дело, и мы преподадим им урок", — сказал Эрдоган.

Позже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал Нетаньяху хладнокровным убийцей, "ответственным за массовую гибель тысяч ни в чем не повинных палестинцев".

© AFP 2018 / MOHAMAD TOROKMAN Армия Израиля блокировала столицу Палестины в ответ на убийство двух израильтян

Израильский премьер-министр резко ответил на заявления турецких властей.

"Эрдоган — оккупант Северного Кипра, чья армия убивает женщин и детей в курдских деревнях, внутри и за пределами Турции, — не должен проповедовать Израилю", — парировал Нетаньяху.

Днем позже турецкий президент продолжил заочную перепалку, назвав Нетаньяху проводником политики государственного терроризма.

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Далее последовал весьма скорый ответ израильского премьер-министра. По словам Нетаньяху, он ежедневно "подвергается троллингу" со стороны Эрдогана.

"Он одержим Израилем. Но ситуация улучшилась. Раньше Эрдоган совершал свои нападки каждые два часа, а теперь — каждые шесть часов", — написал Нетаньяху в твиттере.

Перепалке мировых лидеров предшествовали столкновения на границах сектора Газа, где в пятницу от огня израильских военных погибли четверо палестинцев, ранения получили 40 человек, в том числе двое журналистов.