На высшем уровне: Эрдоган и Нетаньяху устроили перепалку

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроили перепалку из-за палестинского конфликта, передает Sputnik International.
"Как мусульмане, мы будем противостоять этим людям, если у них хватит мужества иметь с нами дело, и мы преподадим им урок", — сказал Эрдоган.
Позже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал Нетаньяху хладнокровным убийцей, "ответственным за массовую гибель тысяч ни в чем не повинных палестинцев".
Израильский премьер-министр резко ответил на заявления турецких властей.
"Эрдоган — оккупант Северного Кипра, чья армия убивает женщин и детей в курдских деревнях, внутри и за пределами Турции, — не должен проповедовать Израилю", — парировал Нетаньяху.
Днем позже турецкий президент продолжил заочную перепалку, назвав Нетаньяху проводником политики государственного терроризма.
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Далее последовал весьма скорый ответ израильского премьер-министра. По словам Нетаньяху, он ежедневно "подвергается троллингу" со стороны Эрдогана.
"Он одержим Израилем. Но ситуация улучшилась. Раньше Эрдоган совершал свои нападки каждые два часа, а теперь — каждые шесть часов", — написал Нетаньяху в твиттере.
Перепалке мировых лидеров предшествовали столкновения на границах сектора Газа, где в пятницу от огня израильских военных погибли четверо палестинцев, ранения получили 40 человек, в том числе двое журналистов.