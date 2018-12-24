Договор о дружбе ратифицирован главами МИД ДНР и Южной Осетии

Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, после чего между Цхинвалом и республиками Донбасса были установлены дипотношения.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Главы министерств иностранных дел Южной Осетии и самопровозглашенной Донецкой народной республики в понедельник обменялись документами о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

"Сегодня, 24 декабря, в городе Цхинвал состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Донецкой народной республикой и Республикой Южная Осетия", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД ДНР отметили, что со стороны Южной Осетии протокол об обмене грамотами подписал глава МИД Южной Осетии Дмитров Медоев. Со стороны ДНР - Наталья Никонорова, министр иностранных дел ДНР.

© Sputnik Наталья Айриян Анатолий Бибилов прибыл в Донецк на инаугурацию Пушилина

"Обмен грамотами - это важнейшее событие, являющееся заключительной стадией придания полноценной силы данному документу", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

ООН: свыше 3300 мирных жителей погибло за четыре года конфликта на Украине>>

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.