Трамп может посетить Турцию по приглашению Эрдогана

Ранее в телефонном разговоре лидеры двух стран договорились о более эффективной координации в Сирии.

СУХУМ, 24 дек — Sputnik. Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что президент США Дональд Трамп по приглашению президента Турции Тайипа Эрдогана может посетить Турцию в 2019 году, передает РИА Новости.

"Наш президент пригласил уважаемого Трампа с визитом в Турцию. Он ответил, что, возможно, в 2019 году приедет", - сказал Калын журналистам в Анкаре.

Он отметил, что точное время визита определять пока очень рано, поскольку "это будет зависеть от планов и программы американского президента".

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Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями.

В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

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Турция в ответ объявила бойкот американским электронным товарам. Также власти страны пообещали отказаться от использования американских стройматериалов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас против страны "ведется экономическая атака".