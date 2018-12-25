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Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму.

Роскачество дало советы по выбору игристого вина

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Эксперты проверили более 300 марок российского вина в ценовой категории от 200 до 1000 рублей, 50 из которых – игристые.

СУХУМ, 25 дек — Sputnik. Роскачество опубликовало итоги исследования российского игристого вина: три четверти от исследованных игристых вин получили оценку дегустационной комиссии выше среднего, говорится на официальном сайте организации.

"Первый этап исследований российского игристого запустил формирование регулярного каталога, который будет содержать подробные характеристики российского вина. Более 76% от исследованных игристых получили оценку дегустационной комиссии выше среднего", - отметили в Роскачестве.

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На первом этапе запущено формирование каталога, содержащего подробные характеристики российского вина. В каталог вошли исключительно лучшие 37 наименований российского игристого из закупленных 50.

"Проверка качества российских вин проходила по принятой во всем мире органолептической оценке. Для проведения исследования была собрана дегустационная комиссия из 22 российских и двух международных экспертов", - подчеркнули в организации.

Оценка проходила по 100-балльной системе в соответствии со шкалой Всемирной организации винограда и вина.

"Часть того, что продается в рознице под названием "сделано в России", к сожалению, не является вином из российского винограда и не может похвастаться высоким уровнем качества. Наша задача – представить потребителю настоящую "Винную карту России", куда войдет только лучшее в своей категории российское вино", - сказано в релизе.

В первый этап гида попало лучшее игристое вино восьми виноделен, которые смогли подтвердить российское происхождение винограда: "Новый Свет", "Инкерман", "Золотая Балка" и "Усадьба Перовских" представляли Крымский полуостров. "Кубань-Вино", "Абрау-Дюрсо", "Винодельня Юбилейная", "Фанагория" - Краснодарский край.

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Теги:
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