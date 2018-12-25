Cеданы и внедорожники Aurus будут собирать в Татарстане

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что сборка автомобилей Aurus будет проходить в Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24".
Производство седанов и внедорожников будет расположено в особой экономической зоне "Алабуга" на мощностях Sollers. Позднее возможна сборка защищенных седанов для коммерческих поставок.
Также министр рассказал, что новым участником проекта Aurus стала компания Tawazun из ОАЭ. Минпромторг надеется, что там будут не только продавать машины, но и собирать ряд моделей.
Министр подчеркнул, что спецавтомобили для Федеральной службы охраны продолжат делать на НАМИ; ожидаемые объемы — 150-200 штук в год. Сейчас уже набралось 200 предзаказов, резюмировал Мантуров.
Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж" - семейство автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
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Стоимость одного из автомобилей семейства "Кортеж" будет начинаться от десяти миллионов рублей.