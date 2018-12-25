Cеданы и внедорожники Aurus будут собирать в Татарстане

Ранее сообщалось, что массовые продажи Aurus начнутся в 2020 году, а в перспективе семи-восьми лет будет выпускаться около пяти тысяч машин в год.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что сборка автомобилей Aurus будет проходить в Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24".

Производство седанов и внедорожников будет расположено в особой экономической зоне "Алабуга" на мощностях Sollers. Позднее возможна сборка защищенных седанов для коммерческих поставок.

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Также министр рассказал, что новым участником проекта Aurus стала компания Tawazun из ОАЭ. Минпромторг надеется, что там будут не только продавать машины, но и собирать ряд моделей.

Министр подчеркнул, что спецавтомобили для Федеральной службы охраны продолжат делать на НАМИ; ожидаемые объемы — 150-200 штук в год. Сейчас уже набралось 200 предзаказов, резюмировал Мантуров.

Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж" - семейство автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

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Стоимость одного из автомобилей семейства "Кортеж" будет начинаться от десяти миллионов рублей.