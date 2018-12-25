Выход в "демократическом соглашении": глава Каталонии обратился к правительству Испании

Ранее экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, проживающий в настоящее время в Бельгии, открыл в Брюсселе первую генассамблею так называемого "совета за республику".

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Глава женералитета Каталонии Ким Торра передал премьер-министру Испании Педро Санчесу пакет предложений о "демократическом соглашении", состоящий из 21 пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на каталонское правительство.

© Фото : Правительство Испании Глава Каталонии и премьер Испании сделали совместное заявление

Переговоры Торры с Санчесом прошли еще 20 декабря, однако ее подробности глава автономного сообщества рассказал только после традиционного возложения цветов на могилу первого главы женералитета Каталонии - Франсеска Масии, 85 лет со дня смерти которого отмечалось во вторник.

В своей речи Торра подчеркнул, что в число требуемых им инициатив входит "реализация права Каталонии на самоопределение, включая создание международной комиссии, которая выступит посредником между правительствами Каталонии и Испании".

Глава региона предостерег столичное правительство, что в случае отсутствия ответа каталонские власти заблокируют проект государственного бюджета Испании.

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В Каталонии 21 декабря 2017 года прошли досрочные выборы в региональный парламент, назначенные после того, как правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, распустив местные правительство и парламент в связи с проведением незаконного референдума о независимости.