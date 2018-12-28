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Умер старейший ветеран Второй мировой войны

© AP Photo. Manuel Balce Ceneta
В мире
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Когда Овертону исполнилось 111 лет улицу, на которой он прожил более 70 лет, назвали в честь ветерана-долгожителя, теперь она называется Овертон авеню.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Ричард Овертон, cтарейший американский ветеран Второй мировой войны, скончался в четверг в возрасте 112 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

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Публикация от Richard Arvin Overton (@therichardoverton)

Известно, что он также был на этот момент самым долгоживущим мужчиной в США. Овертон появился на свет в 1906 году и три года отслужил в армии во время Второй мировой в составе авиационного инженерного батальона на разных островах Тихого океана, в том числе был в Перл-Харборе, на Окинаве и Иводзиме. Долгожитель всегда подчеркивал, что не любит вспоминать о войне и "забыл все это", передает телеканал.

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Большую часть жизни он провел в городе Остин – столице штата Техас. Своим долголетием, как уверял сам Овертон, он обязан Богу. Кроме того, в день своего 112-летия в мае этого года Овертон признался, что курил с 18 лет и продолжает курить сигары, но отмечал, что не вдыхал дым.

Виски так же не был в списке запрещенных продуктов. Бутылку алкольного напитка, зная о вкусах долгожителя, ему на день рождения дарил мэр Остина. Автомобиль Овертон продолжал водить до 110 лет.

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На прошлой неделе он был госпитализирован с пневмонией и скончался в реабилитационном центре.

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Теги:
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