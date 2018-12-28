Дорогое удовольствие: Роскачество рассказало, какую икру покупать

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Эксперты Роскачества провели веерное исследование качества и безопасности икры лососевых рыб 29 популярных на рынке торговых марок. Испытания проводились по 32 показателям качества и безопасности, сообщается на официальном сайте ведомства.

Вся продукция – российского происхождения. Цена икры на момент закупки составила от 230,7 до 763,6 рубля за 100 граммов и от 317 до 1999,87 рубля за упаковку объемом до 490 граммов. Согласно результатам испытаний повышенным требованиям Роскачества соответствовала икра лососевых рыб только трех торговых марок: "Очень", "Тунайча" и "Globus".

Стандарт Качества

В России стандарт Роскачества не допускает содержания в икре антибиотиков, в том числе и потенциально опасных амфениколов, сульфаниламидов и хинолонов, которые могут незаконно добавляться в готовую продукцию. Стандарт Российской системы качества строго регламентирует содержание отстоя в упаковке – так называемого джуса (отстой, который образуется после разрушения икринок и вызван нарушениями в технологическом процессе).

Что в банке?

Из-за тенденции снижения потребления соли покупатели предпочитают малосоленую продукцию. Поэтому икру производят в основном с нижним пределом солености – 3,5–4% соли. В связи с этим готовая икра с точки зрения микробиологии является продукцией с достаточно высоким уровнем риска, требующая особых температурных условий при транспортировке и хранении. Иначе велик риск развития опасных для здоровья человека бактерий. К сожалению, в этом исследовании эксперты обнаружили нарушения по микробиологическим показателям:

бактерии кишечной палочки найдены в икре трех торговых марок: "Обкомовская", "Рыбный мир" и "Fine Life".

Повышенное количество микроорганизмов зафиксировано в икре шести торговых марок: "Каждый день", "Красное золото", "Купец", "Меридиан", "Обкомовская" и "Форвард-С".

Дрожжи найдены в икре пяти торговых марок: "Камчатское море", "Макаров", "Меридиан", "Обкомовская" и "Форвард-С". Дрожжи могут подпортить вкус продукта или привести к бомбажу: такая банка может вздуваться и самопроизвольно вскрываться.

Золотистый стафилококк обнаружен в икре трех торговых марок: "Камчатское море", "Красное золото" и "Обкомовская".

Выше перечисленная продукция не соответствует требованиям технического регламента "О безопасности рыбы и рыбной продукции".

Вместе с тем в исследованной икре не было плесени, сульфитредуцирующих клостридий, а также патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл. Плюс, что касается безопасности, в икре также:

Не обнаружены тяжелые металлы, источником которых могла бы стать морская вода и донные отложения, и пестициды.

Не нашли живых и мертвых личинок паразитов (гельминтов).

Не обнаружены следы и уж тем более превышения по антибиотикам тетрациклиновой группы, групп сульфаниламидов и хинолонов, а также левомицетина (экспертов в этом испытании интересовала рыба, выращенная в искусственных водоемах).

В икре одной торговой марки – "Купец" – эксперты обнаружили наличие уротропина. Уротропин применяли в качестве консерванта при производстве икры вплоть до 2009 года, однако в связи с гармонизацией международных требований уротропин был запрещен для использования при производстве икры зернистой лососевых рыб.

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Консервы и консерванты

Чтобы лососевая икра не портилась и имела длительный срок годности, производители добавляют в нее консерванты (сорбиновую кислоту и бензоат натрия) и соль. Количество консервантов строго регламентируется техническими регламентами и ГОСТами на икру. Однако наличие консервантов обязательно должно быть вынесено в маркировку. Превышений по количеству консервантов мы не обнаружили. Однако, не смотря на отсутствие превышений по количеству консервантов, в составе икры "Курильская" не был указан бензоат натрия, который на самом деле присутствует в икре.

Вместе с химическими консервантами все производители используют натуральный и экономичный аналог – соль. В соответствии с ГОСТ 31794, оптимальный уровень содержания соли в икре составляет от 3 до 5% для 1 и 2-го сортов; по ГОСТ 18173 – 4–6 % для 1-го и 4–7 % для 2-го сорта.

Стандарт Роскачества установил универсальное, более жесткое требование к содержанию соли в количестве 3,5–5% от общей массы, вне зависимости от сорта. Во-первых, меньше соли – больше пользы для здоровья (есть рекомендации ВОЗ по нормам потребления соли в сутки). Во-вторых, много соли – это очень соленый продукт, мало соли – риск снижения консервирующего эффекта, а значит, роста микробиологии. Кстати, в ряде случаев испытания подтвердили последнюю гипотезу.

Требования действующего ГОСТа к количеству соли нарушили производители продукции девяти торговых марок: "Камчатское море", "Купец", "Макаров", "Морской царь", "Невод", "Обкомовская", "Путина", "Сахалин Рыба" и "Форвард-С".

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Горбуша, кета, нерка: чья икра в банке?

Специально для гурманов и для того, чтобы понять, не обманывает ли производитель, когда указывает в наименовании икры более дорогой вид рыбы, а по факту кладет икру горбуши, специалисты ведомства провели генетические исследования и определили, соответствует ли видовой состав заявленному наименованию.

Результаты испытаний показали, что в большей части икры заявленный вид рыбы не отличается от фактического. Исключение составили продукты пяти торговых марок. Детально рассмотрим каждый конкретный случай:

В маркировках икры "Корсаков 1853" и "Сахалин Рыба" была заявлена горбуша, однако в этой икре обнаружили и ДНК кеты. Как известно, кета – более дорогая рыба, поэтому речь здесь не идет об удешевлении продукции. Возможно, это следовые количества икры кеты, попавшие в банку случайно при производстве.

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В продукте под торговой маркой "Русское море", помимо заявленной икры нерки, также нашли ДНК другого вида рыбы. Опять-таки, это не похоже на нарочное удешевление продукции. Причины могут быть те же, что и в предыдущем случае.

А вот в икре "Камчатское море" и "Красное золото" подмена икры больше похожа на удешевление себестоимости продукта. В маркировке икры "Камчатское море" была заявлена нерка, а в банке по факту оказалась горбуша. Это явный обман потребителя. Горбуша при заявленной радужной форели была обнаружена и в продукте "Красное золото".